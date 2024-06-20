Кремль: западные страны игнорируют мирные предложения Путина

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел Путин озвучил условия прекращения огня и начала переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Среди этих условий — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов частью России, снятие санкций и внеблоковый статус Украины.