Кремль: западные страны игнорируют мирные предложения Путина

Западные страны не контактировали с Москвой по поводу мирных предложений президента РФ Владимира Путина, сказал помощник президента Юрий Ушаков в беседе с изданием Life.
«Только публичные отклики видел», — уточнил он, добавив, что напрямую с Москвой по вопросам условий президента Запад не связывался.
14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел Путин озвучил условия прекращения огня и начала переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Среди этих условий — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов частью России, снятие санкций и внеблоковый статус Украины.
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина не против переговоров с Россией во время второго саммита мира и хотела бы представить свой мирный план. Однако Киев отверг условия, предложенные российским президентом.