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Кремль: западные страны игнорируют мирные предложения Путина

Москва не получила официальных откликов на условия прекращения огня, озвученные президентом России, которые включают вывод украинских войск из спорных регионов и признание новых территорий.

Источник: РИА "Новости"

Западные страны не контактировали с Москвой по поводу мирных предложений президента РФ Владимира Путина, сказал помощник президента Юрий Ушаков в беседе с изданием Life.

«Только публичные отклики видел», — уточнил он, добавив, что напрямую с Москвой по вопросам условий президента Запад не связывался.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел Путин озвучил условия прекращения огня и начала переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Среди этих условий — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов частью России, снятие санкций и внеблоковый статус Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что условия Путина по урегулированию конфликта на Украине не могут считаться мирным предложением. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Россия «не имеет права диктовать Украине, что она должна сделать для установления мира».

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина не против переговоров с Россией во время второго саммита мира и хотела бы представить свой мирный план. Однако Киев отверг условия, предложенные российским президентом.

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