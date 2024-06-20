Законопроект об амнистии одобрен Советом Республики

Как сообщалось, амнистия будет проведена по случаю 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Ранее за принятие проекта закона, который был подготовлен МВД, Верховным судом, Генпрокуратурой республики, проголосовали белорусские депутаты. Разработать данный документ поручил президент страны Александр Лукашенко.