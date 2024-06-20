Законопроект об амнистии одобрен Советом Республики

«Законопроект одобрен Советом Республики», — сказано в сообщении в Telegram-канале палаты.
Как сообщалось, амнистия будет проведена по случаю 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Ранее за принятие проекта закона, который был подготовлен МВД, Верховным судом, Генпрокуратурой республики, проголосовали белорусские депутаты. Разработать данный документ поручил президент страны Александр Лукашенко.
Кто подпадет под амнистию
Ранее зампредседателя постоянной комиссии по нацбезопасности нижней палаты парламента Александр Барсуков сообщал журналистам, что амнистия коснется 7850 человек, из них 2,5 тысячи выйдут на свободу.
В свою очередь в Совете Республики отметили, что законопроектом установлен перечень категорий осужденных, подлежащих освобождению от наказания и иных мер уголовной ответственности.
К ним, в частности, отнесены:
- несовершеннолетние;
- беременные женщины;
- женщины и мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет (за исключением тех, кто умышленно совершил преступление против несовершеннолетнего);
- лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста;
- инвалиды I и II группы;
- лица с активной формой туберкулеза и отнесенные к I «А», II «А», III группам диспансерного наблюдения;
- граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС либо других радиационных аварий.
Кого амнистия не коснется
Также в Совете Республики рассказали, кому не стоит рассчитывать на амнистию.
«Одновременно законопроектом определяются категории лиц, в отношении которых амнистия не будет применяться», — сказано в сообщении СР.
К ним, в частности, относятся:
- граждане, к которым в течение 2021−2024 годов применялись амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление в период неснятой или непогашенной судимости;
- лица, которые на день постановления приговора или вступления его в законную силу полностью не возместили причиненный преступлениями вред и ущерб, не уплатили доход, полученный преступным путем;
- те, кто допустил особо опасный рецидив преступлений либо признан в установленном порядке особо опасными рецидивистами;
- осужденные, которым наказание в виде смертной казни в порядке помилования заменено наказанием в виде лишения свободы или пожизненного лишения свободы.
Согласно белорусскому законодательству, после принятия законопроекта Палатой представителей и одобрения Советом Республики, документ для вступления его в силу должен подписать президент страны.