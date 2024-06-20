Тимур Иванов заявил, что он больше не замминистра обороны

Иванова назначили замминистра обороны в 2016 году. Его задержали в служебном кабинете 23 апреля. На следующий день источник РБК сообщил, что Сергей Шойгу, который на тот момент был министром обороны, отстранил Иванова от должности. Указ президента об увольнении пока не опубликован.