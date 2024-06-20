Тимур Иванов заявил, что он больше не замминистра обороны

«До задержания я был трудоустроен, занимал должность замминистра обороны, а сейчас не занимаю», — приводит слова Иванова ТАСС.
Заседание суда по вопросу о продлении его ареста пройдет в закрытом для СМИ и слушателей режиме. Следствие просит продлить арест Иванова. Защита ранее просила перевести его под домашний арест в столичную квартиру или загородный дом на Рублевском шоссе.
Иванова назначили замминистра обороны в 2016 году. Его задержали в служебном кабинете 23 апреля. На следующий день источник РБК сообщил, что Сергей Шойгу, который на тот момент был министром обороны, отстранил Иванова от должности. Указ президента об увольнении пока не опубликован.
В тот же день Басманный районный суд арестовал Иванова до 23 июня. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, от 8 до 15 лет лишения свободы) в размере 1,185 млрд руб. На суде Иванов свою вину не признал.
По версии следствия, фирмы — подрядчики Минобороны вели на объектах Иванова бесплатные строительство и ремонт. Суд по этому делу также арестовал бизнесмена Сергея Бородина и соучредителя компании «Олимпситистрой» Александра Фомина.
В 1999 — 2012 годах Иванов работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса, а после стал замглавы правительства Московской области. В 2013 — 2016 год он возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны.
Под руководством Иванова, когда он был замглавы Минобороны, был построен Главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс.