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На Западе раскрыли, в какой город направят F-16 для Украины

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Предоставленные Украине F-16 планируют использовать для боев в Харьковской области, где у России подавляющее превосходство в воздухе, пишет Guardian со ссылкой на источники.

Источник: AP 2023

«Многочисленные украинские источники заявили, что F-16 направят для противодействия этому оружию (корректируемым авиабомбам — Прим. ред.) во втором городе Украины (Харькове)», — говорится в статье.

Как отметили многие западные эксперты, ВСУ столкнутся с большими трудностями при использовании F-16, поскольку для этих самолетов требуются не только квалифицированные пилоты, но и целый штат обученных сотрудников на земле.

Кроме того, сами военные стран НАТО не стали бы поднимать в воздух F-16 без серьезной дополнительной поддержки со стороны новейших F-35, говорится в статье.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских вооруженных сил.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.