«Многочисленные украинские источники заявили, что F-16 направят для противодействия этому оружию (корректируемым авиабомбам — Прим. ред.) во втором городе Украины (Харькове)», — говорится в статье.
Как отметили многие западные эксперты, ВСУ столкнутся с большими трудностями при использовании F-16, поскольку для этих самолетов требуются не только квалифицированные пилоты, но и целый штат обученных сотрудников на земле.
Кроме того, сами военные стран НАТО не стали бы поднимать в воздух F-16 без серьезной дополнительной поддержки со стороны новейших F-35, говорится в статье.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских вооруженных сил.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.