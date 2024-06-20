Губернатор Андрей Бочаров рассказал, почему идет на третий срок

На встрече с общественностью в Центральном концертном зале 20 июня глава региона Андрей Бочаров сделал заявление о том, что он выдвигает свою кандидатуру на должность губернатора Волгоградской области. Выборы пройдут в течение трех дней с 6 по 8 сентября 2024 года.
«Остается еще очень много проблемных вопросов и задач развития. В этот сложный период времени снимать с себя ответственность, перекладывать ее на других, с моей точки зрения, неправильно», — рассказал Андрей Бочаров о том, почему идет на третий губернаторский срок.
Также действующий губернатор отметил, что обратился за поддержкой к президенту страны Владимиру Путину и получил ее:
«Поэтому заявляю о выдвижении своей кандидатуры. Только вперед! Вперед в будущее — через настоящее, опираясь на опыт и достижения прошлого. Вместе — победим!».
Перед этим губернатор обрисовал масштабные задачи и даже обрисовал образ будущего Волгоградской области.