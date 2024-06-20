Вячеслав Федорищев встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских

«У нас есть успешные примеры кооперации: представители нашего автомобильного кластера отгружают свою продукцию на “АвтоВАЗ”. Утром посетили предприятия “ОДК-Кузнецов” и “Авиаагрегат”, которые уже сотрудничают с заводами “Авиастар”, “Промтех”, “Халтек”, — сказал глава Ульяновской области. — По итогам переговоров есть заинтересованность в кооперации с компаниями “Глянцтехник”, “Легато”, “Автогазстрой”, “Торсион Д”, “ИПК Промо Консалтинг”. Также проведем переговоры с руководством Средне-Волжского Механического завода и других предприятий, обменяемся опытом по повышению производительности труда. Кроме промышленности и инвестиций договорились развивать взаимодействие в социальной сфере, нарастить турпоток. Уверен, что сегодня мы придали новый импульс нашему добрососедскому сотрудничеству».