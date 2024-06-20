В Калининградской области пятерых водителей такси поставили на воинский учет

В Гурьевском районе провели рейды — военные следователи совместно с сотрудниками МВД искали экс-мигрантов, которые не состоят на воинском учете.
Как сообщает военное следственное управление по Балтийскому флоту, проверяли таксистов.
Всего остановили 30 автомобилей, у пяти водителей отметка о постановке на воинский учет отсутствовала. «Военными следователями приняты все необходимые меры по постановке нарушителей на воинский учет. С 14 лицами проведена беседа о возможности поступления на военную службу по контракту, а также предоставляемых государством льготах», — говорится в сообщении.