В Калининградской области пятерых водителей такси поставили на воинский учет

Всего остановили 30 автомобилей, у пяти водителей отметка о постановке на воинский учет отсутствовала. «Военными следователями приняты все необходимые меры по постановке нарушителей на воинский учет. С 14 лицами проведена беседа о возможности поступления на военную службу по контракту, а также предоставляемых государством льготах», — говорится в сообщении.