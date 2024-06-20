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В Калининградской области пятерых водителей такси поставили на воинский учет

Рейды провели военные следователи и полиция.

В Гурьевском районе провели рейды — военные следователи совместно с сотрудниками МВД искали экс-мигрантов, которые не состоят на воинском учете.

Как сообщает военное следственное управление по Балтийскому флоту, проверяли таксистов.

Всего остановили 30 автомобилей, у пяти водителей отметка о постановке на воинский учет отсутствовала. «Военными следователями приняты все необходимые меры по постановке нарушителей на воинский учет. С 14 лицами проведена беседа о возможности поступления на военную службу по контракту, а также предоставляемых государством льготах», — говорится в сообщении.