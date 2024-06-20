Депутаты не увидели нужды в законе о контроле за воевавшими осужденными

Депутат уточнил, что правовые последствия наступают для человека в зависимости от той статьи, по которой ему было предъявлено обвинение, а не в зависимости от того, участвовал он в военной операции или нет. «Если он подлежал административному надзору за то преступление, которое он совершил, независимо от того, был он в последующем в зоне военной операции или нет, такой надзор будет установлен. Если он обвинялся в совершении преступления, которое не подпадает под административный надзор, само по себе пребывание в боевых действиях опасность этого преступления не повышает и не уменьшает», — пояснил Валеев. Он добавил, что если инициатива будет подготовлена, то комитет ее рассмотрит.