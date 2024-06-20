Андрей Бочаров пообещал завершить строительство моста через Волгу

Этот амбициозный проект, многократно откладывавшийся в прошлом, имеет стратегическое значение для региона, открывая новые возможности для экономического роста и интеграции в международные транспортные коридоры.
Андрей Бочаров отметил, что нереализованность проекта в прошлом стала упущенной возможностью для Волгоградской области. По словам главы региона, если бы мост был достроен, это дало бы мощный импульс развитию региона.
Глава региона заверил, что проект будет реализован поэтапно. Он подчеркнул, что конкретные шаги в этом направлении уже предприняты. Однако для завершения строительства потребуется время и значительные финансовые ресурсы.
Достройка моста через Волгу — это не просто инфраструктурный проект, а инвестиция в будущее Волгоградской области. Новая транспортная артерия позволит улучшить связь с другими регионами, привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и повысить качество жизни жителей.