Финляндия назвала приоритеты своей внешней политики

4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО. В 2023 году страна увеличила расходы на оборону до 2,5% от ВВП, в 2024 году — до 2,31%. Также Финляндия обновила парк истребителей, подписала двустороннее соглашение об оборонном сотрудничестве с США и планирует удвоить мощности по производству боеприпасов к 2027 году, пишет Reuters. С 26 апреля по 14 мая текущего года в Финляндии проводились учения НАТО. 14 июня министр обороны Антти Хяккянен подтвердил, что в стране появится штаб НАТО в городе Миккели в 140 км от России.