Финляндия назвала приоритеты своей внешней политики

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен руководила подготовкой правительственного доклада в тесном сотрудничестве с канцелярией президента Финляндии, канцелярией премьер-министра и другими министерствами. «Основной целью внешней политики и политики безопасности Финляндии является защита независимости и территориальной целостности страны, предотвращение вступления Финляндии в военный конфликт, а также обеспечение безопасности и благополучия финского народа», — сказано в нем.
«Членство в НАТО знаменует собой новую эру для Финляндии. Теперь Финляндия оценивает свою безопасность с точки зрения коллективной обороны НАТО, вносит вклад в безопасность всего альянса и вместе со своими союзниками по НАТО работает на благо общих ценностей», — написано в отчете.
Госпожа Валтонен отмечает готовность правительства выстраивать отношения со странами, ценности которых отличаются от финских. «Мы отстаиваем ценности, которые считаем важными: демократию, верховенство закона, международное право, права человека, мир, равенство и терпимость. В то же время мы готовы к диалогу со странами, которые не разделяют наши взгляды и ценности», — пишет министр.
Отношения с Россией будут заморожены до тех пор, пока на Украине ведутся боевые действия, заявила министр. С Москвой будут поддерживаться только дипломатические отношения и минимально необходимое сотрудничество, например на границе.
4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО. В 2023 году страна увеличила расходы на оборону до 2,5% от ВВП, в 2024 году — до 2,31%. Также Финляндия обновила парк истребителей, подписала двустороннее соглашение об оборонном сотрудничестве с США и планирует удвоить мощности по производству боеприпасов к 2027 году, пишет Reuters. С 26 апреля по 14 мая текущего года в Финляндии проводились учения НАТО. 14 июня министр обороны Антти Хяккянен подтвердил, что в стране появится штаб НАТО в городе Миккели в 140 км от России.