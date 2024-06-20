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Финляндия назвала приоритеты своей внешней политики

Правительство Финляндии сегодня, 20 июня, опубликовало «Доклад о внешней политике и политике безопасности». В документе отмечается, что непосредственной военной угрозы для страны в настоящее время нет, но к ней нужно быть готовыми.

Источник: AP 2023

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен руководила подготовкой правительственного доклада в тесном сотрудничестве с канцелярией президента Финляндии, канцелярией премьер-министра и другими министерствами. «Основной целью внешней политики и политики безопасности Финляндии является защита независимости и территориальной целостности страны, предотвращение вступления Финляндии в военный конфликт, а также обеспечение безопасности и благополучия финского народа», — сказано в нем.

МИД не видит непосредственной военной угрозы для страны, но призывает быть готовыми к применению или угрозе применения военной силы против Финляндии. Министр подчеркивает роль членства в НАТО и его значение в стратегии безопасности.

«Членство в НАТО знаменует собой новую эру для Финляндии. Теперь Финляндия оценивает свою безопасность с точки зрения коллективной обороны НАТО, вносит вклад в безопасность всего альянса и вместе со своими союзниками по НАТО работает на благо общих ценностей», — написано в отчете.

Госпожа Валтонен отмечает готовность правительства выстраивать отношения со странами, ценности которых отличаются от финских. «Мы отстаиваем ценности, которые считаем важными: демократию, верховенство закона, международное право, права человека, мир, равенство и терпимость. В то же время мы готовы к диалогу со странами, которые не разделяют наши взгляды и ценности», — пишет министр.

Отношения с Россией будут заморожены до тех пор, пока на Украине ведутся боевые действия, заявила министр. С Москвой будут поддерживаться только дипломатические отношения и минимально необходимое сотрудничество, например на границе.

4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО. В 2023 году страна увеличила расходы на оборону до 2,5% от ВВП, в 2024 году — до 2,31%. Также Финляндия обновила парк истребителей, подписала двустороннее соглашение об оборонном сотрудничестве с США и планирует удвоить мощности по производству боеприпасов к 2027 году, пишет Reuters. С 26 апреля по 14 мая текущего года в Финляндии проводились учения НАТО. 14 июня министр обороны Антти Хяккянен подтвердил, что в стране появится штаб НАТО в городе Миккели в 140 км от России.

дипломатия