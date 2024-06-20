Андрей Бочаров назвал задачи в сфере волгоградского здравоохранения

В настоящее время уже ведется проектирование центра поддержки участников спецоперации, он будет расположен у подножия Мамаева кургана. Центр будет координировать всю систему комплексной реабилитации бойцов, в том числе психологической. Здесь же бойцы смогут получить помощь по профилям: травматология, ортопедия, протезирование. Планируется, что объект построят в течение 5−7 лет, он обойдется в 15 млрд рублей. Андрей Бочаров подчеркнул, что учреждение будет доступно для всех жителей Волгоградской области, которые нуждаются в специализированном лечении.
Параллельно в регионе стартует второй этап формирования единой современной системы здравоохранения.
«Общий объем инвестиций за этот период оценивается уже в 105 млрд рублей, планируется построить 49 новых объектов здравоохранения и 35 объектов капитально отремонтировать, — подчеркнул Андрей Бочаров. — По опыту реализации первого этапа — объем задач далее будет только возрастать».
Флагманскими проектами обозначены строительство областной детской больницы, лечебного центра по борьбе с туберкулезом, роддома на базе 25-й больницы скорой медицинской помощи, ПЭТ/КТ-центра в онкодиспансере, инфекционного госпиталя для взрослых и реабилитационного центра в Среднеахтубинском районе. Развитие получат также медучреждения первичного звена, в первую очередь — ЦРБ в муниципалитетах.