Андрей Бочаров назвал задачи в сфере волгоградского здравоохранения

В настоящее время уже ведется проектирование центра поддержки участников спецоперации, он будет расположен у подножия Мамаева кургана. Центр будет координировать всю систему комплексной реабилитации бойцов, в том числе психологической. Здесь же бойцы смогут получить помощь по профилям: травматология, ортопедия, протезирование. Планируется, что объект построят в течение 5−7 лет, он обойдется в 15 млрд рублей. Андрей Бочаров подчеркнул, что учреждение будет доступно для всех жителей Волгоградской области, которые нуждаются в специализированном лечении.