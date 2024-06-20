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Аксенов раскритиковал работу администрации Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал работу администрации Керчи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после совещания с председателем Совета министров РК Юрием Гоцанюком по итогам выполнения поручений главам администраций муниципальных образований.

«В Керчи не проведен ремонт кровель МКД по пяти адресам, на который было выделен 21 млн рублей. Если причина затягивания ремонта — безалаберность должностных лиц, то считаю, что виновному должен быть объявлен выговор, даже если это непосредственно глава администрации города», — сообщил Аксенов.

Кроме того, на совещании обсудили, что до конца текущего года ГУП РК «Вода Крыма» завершит необходимые работы для обеспечения водоснабжения сел Станционное, Белинское, Новоотрадное, Золотое в Ленинском районе.

«Планируется закольцевать систему, предусмотрены средства в объеме 46 млн рублей. Также “Вода Крыма” примет на баланс сети поселка Октябрьское Красногвардейского района», — уточнил глава республики.