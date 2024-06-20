Аксенов раскритиковал работу администрации Керчи

«В Керчи не проведен ремонт кровель МКД по пяти адресам, на который было выделен 21 млн рублей. Если причина затягивания ремонта — безалаберность должностных лиц, то считаю, что виновному должен быть объявлен выговор, даже если это непосредственно глава администрации города», — сообщил Аксенов.
Кроме того, на совещании обсудили, что до конца текущего года ГУП РК «Вода Крыма» завершит необходимые работы для обеспечения водоснабжения сел Станционное, Белинское, Новоотрадное, Золотое в Ленинском районе.
«Планируется закольцевать систему, предусмотрены средства в объеме 46 млн рублей. Также “Вода Крыма” примет на баланс сети поселка Октябрьское Красногвардейского района», — уточнил глава республики.