Опубликованы документы о нацисте, помилованном отцом фон дер Ляйен

После эвакуации из Эстонии из-за приближения Красной армии Шарфеттер служил в концлагере Штуттхоф, филиале Троли. Там получил травму ноги и с осени 1944-го находился в военном госпитале. В последние месяцы войны перебрался в Гамбург, где и остался жить вместе с семьей. С 1956 года ходил в море в качестве помощника машиниста на различных судах. После того как в ноябре 1960 года жена написала ему, что ими заинтересовалась полиция, Шарфеттер сошел в судна в Порт-Саиде и попросил убежища в Египте. В следующие годы он работал техником в египетской государственной компании, но в ноябре 1977-го решил вернуться в ФРГ. Его арестовали сразу же по прилете в аэропорт Мюнхена на основании ордера, выданного окружным судом Штаде. Тринадцатого декабря 1978 года начался судебный процесс.