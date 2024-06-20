Задержан калининградец, пытавшийся уехать на Украину и воевать против России

По предварительным данным, подозреваемый вступил в контакт с представителем запрещённой на территории России террористической организации с целью участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации. При попытке незаконного пересечения границы с Польшей его задержали.
При себе у подозреваемого обнаружены и изъяты деньги, телефон и собственноручно заполненная анкета для подтверждения статуса рекрута за пределами Российской Федерации.
Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, статьи 205.5 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, сообщили в ведомстве.