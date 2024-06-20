Новым мэром Иннополиса стал Дмитрий Вандюков

С 2004 по 2005 год — ведущий специалист Центра информационных технологий ОАО «Таттелеком». С 2005 по 2008 год — помощник генерального директора ОАО «Таттелеком». В 2008 и 2009 годах — директор по эксплуатации ОАО «Таттелеком». С 2009 по 2016 год — заместитель генерального директора ПАО «Таттелеком» — начальник Казанского управления электрической связи.