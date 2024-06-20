В Тирасполе заявили об участившихся несанкционированных полетах в Зоне безопасности

«Делегация Приднестровья в ОКК выражает серьезную обеспокоенность в связи с участившимися случаями нарушений правил полетов летательных аппаратов в воздушном пространстве Зоны безопасности».
Как сообщили в приднестровской делегации, с 1 марта 2024 года и до настоящего времени в Зоне безопасности зафиксировано 118 полетов малой авиации, а также 67 высадок парашютистов с самолета Ан-2. По информации Объединенного военного командования, было зафиксировано 95 полетов дельтапланов (парапланов), а над постами миротворцев отмечено шесть пролетов БПЛА и один пролет вертолета.
«Такое положение дел не может оставаться без внимания и реакции Объединенной контрольной комиссии (…) особенно в период тревожной обстановки, сложившейся в северо-западном Причерноморье в целом».
Приднестровская делегация в ОКК обращает внимание на то, что согласно ранее достигнутым соглашениям, представители Тирасполя и Кишинева должны ставить в известность военное командование о пролете летательных аппаратов в Зоне безопасности во избежание провокаций и конфликтов. Эти решения ОКК, как отмечается, Кишиневом не выполняются.
«В этой связи приднестровская делегация (…) обращается к сторонам в ОКК с призывом не обострять искусственно ситуацию в Зоне безопасности, выполнять требования руководящих документов и не ставить свои сиюминутные интересы выше интересов поддержания мира и обеспечения условий для переговорного процесса», — подчеркивается в обращении.
Ранее в Приднестровье прокомментировали многочисленные совместные учения молдавских и американских военных, отметив, что в совместных тренировках миротворческих сил Кишинев не участвует уже более десятилетия.