В Тирасполе заявили об участившихся несанкционированных полетах в Зоне безопасности

Как сообщили в приднестровской делегации, с 1 марта 2024 года и до настоящего времени в Зоне безопасности зафиксировано 118 полетов малой авиации, а также 67 высадок парашютистов с самолета Ан-2. По информации Объединенного военного командования, было зафиксировано 95 полетов дельтапланов (парапланов), а над постами миротворцев отмечено шесть пролетов БПЛА и один пролет вертолета.