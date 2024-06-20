Россия думает об изменениях в ядерной доктрине, заявил Путин

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, заявил президент России Владимир Путин.
«Я, по-моему говорил, что мы и сейчас думаем о том, что и как в этой ядерной доктрине, стратегии можно было бы поменять. Это связано с тем, что появляются новые (изменения), и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, связанные с понижением порога применения ядерного оружия», — сказал Путин на пресс-конференции.
В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, добавил Путин. «Мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет. Страшного может быть и нет. Но на это мы обязаны обратить внимание. И мы обращаем на это внимание», — сказал президент РФ.
Он отметил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна. «В ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен», — подчеркнул президент.