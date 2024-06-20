Россия думает об изменениях в ядерной доктрине, заявил Путин

В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, добавил Путин. «Мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет. Страшного может быть и нет. Но на это мы обязаны обратить внимание. И мы обращаем на это внимание», — сказал президент РФ.