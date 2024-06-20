Путин не исключил возможности поставок Россией оружия в КНДР

«Но я сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира, имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, и я этого не исключаю», — отметил глава государства.