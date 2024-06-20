Путин не исключил возможности поставок Россией оружия в КНДР

По его словам, поставляющие дальнобойное оружие Украине считают, что они с Москвой не воюют.
«Но я сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира, имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, и я этого не исключаю», — отметил глава государства.
Также российский лидер, говоря о корейском кризисе, выразил надежду, что договоренности Москвы и Пхеньяна станут сдерживающим фактором. Путин указал и на то, что Южной Корее не о чем беспокоиться, поскольку помощь КНДР, согласно подписанному договору, будет осуществлена только в случае агрессии.
«Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении КНДР не планирует, а значит, и бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости», — подчеркнул Путин.
На этой же пресс-конференции президент заявил, что не видит необходимости привлекать солдат из Северной Кореи для участия в украинском конфликте. Накануне глава государства выразил признательность КНДР за взвешенную позицию по ситуации на данном направлении.
По итогам госвизита Путина в КНДР был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников. Президент подчеркнул, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы строится на принципах равноправия и взаимоуважения интересов двух государств.