В Перми будет назначен новый руководитель управления МВД

Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники.
По информации издания, назначение господина Салтыкова на новый пост в УМВД уже согласовано, его первый рабочий день состоится 21 июня. По одной из версий источников агентства, и.о. руководителя управления Вадим Стрижков не был утвержден в должности.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о готовящейся отставке нескольких ключевых руководящих сотрудников УМВД по городу Перми. Речь шла о начальнике УМВД Станиславе Кравченко, его заместителе — начальнике полиции Дмитрии Иванове и замначальника полиции по оперативной работе Юрии Фомичеве. Господин Кравченко покинул должность в начале июня в связи с выходом на пенсию. И.о. руководителя был назначен полковник Вадим Стрижков.