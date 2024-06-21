Вашингтон
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми будет назначен новый руководитель управления МВД

Начальник ОМВД России «Пермский» полковник полиции Алексей Салтыков будет назначен на должность руководителя УМВД по городу Перми.

Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники.

По информации издания, назначение господина Салтыкова на новый пост в УМВД уже согласовано, его первый рабочий день состоится 21 июня. По одной из версий источников агентства, и.о. руководителя управления Вадим Стрижков не был утвержден в должности.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о готовящейся отставке нескольких ключевых руководящих сотрудников УМВД по городу Перми. Речь шла о начальнике УМВД Станиславе Кравченко, его заместителе — начальнике полиции Дмитрии Иванове и замначальника полиции по оперативной работе Юрии Фомичеве. Господин Кравченко покинул должность в начале июня в связи с выходом на пенсию. И.о. руководителя был назначен полковник Вадим Стрижков.