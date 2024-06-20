На Западе рассказали, какой приказ получил Сырский под Харьковом

«Сырскому недавно приказали в течение 45 дней начать решительную контратаку под Харьковом. Это именно то, чего русские и ждут», — рассказал эксперт.
По мнению Риттера, ситуация в этом регионе повторит ту, которая складывалась на запорожском направлении летом 2023 года. Тогда ВСУ потеряли огромное количество людей и техники, но добиться успеха не смогли, резюмировал отставной разведчик.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Украина намерена организовать новое контрнаступление, которое попытается подать как крупный успех 2024 года. Он предупредил, что попытки «любой ценой» выдавить Россию из Харьковской области приведут к потерям для Киева. Они будут стоить украинским военным очень дорого, подчеркнул президент.