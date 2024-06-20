Захарова высмеяла слова Столтенберга о росте расходов НАТО

«Поборники демократических ценностей, коими себя считают члены блока, уже десятый год подряд наращивают финансовые ресурсы для дестабилизации ситуации в области безопасности. При этом страны-члены НАТО продолжают “оболванивать” своих же граждан, чьи налоги идут на эскалацию военной обстановки в Европе и за ее пределами. Им не первый год внушают миф о якобы исходящих со стороны России и Китая “угрозах”, чтобы вытащить из их кошельков крупные суммы», — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.