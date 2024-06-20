Захарова высмеяла слова Столтенберга о росте расходов НАТО

Столтенберг на встрече в США с президентом Джо Байденом 17 июня заявил, что страны-члены НАТО нарастили расходы на оборону на беспрецедентном уровне 18%. По его словам, 23 члена НАТО (из 32 — ред.) по итогам 2024 года потратят на оборону 2% ВВП или более. Суммарно это 1 триллион 474 миллиарда долларов США.
«Поборники демократических ценностей, коими себя считают члены блока, уже десятый год подряд наращивают финансовые ресурсы для дестабилизации ситуации в области безопасности. При этом страны-члены НАТО продолжают “оболванивать” своих же граждан, чьи налоги идут на эскалацию военной обстановки в Европе и за ее пределами. Им не первый год внушают миф о якобы исходящих со стороны России и Китая “угрозах”, чтобы вытащить из их кошельков крупные суммы», — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
По ее словам, многим представителям мирового сообщества давно стало ясно, что основным бенефициаром данных подходов являются США и их военно-промышленный комплекс. «Именно на оплату его продукции будет идти большая часть выделяемых другими странами-членами Североатлантического блока средств», — отметила она.
При этом европейские члены альянса продолжают «безропотно следовать в русле диктуемого Вашингтоном курса, одновременно загоняя собственную экономику и социальную сферу в глубочайший кризис», добавила Захарова.
«Символично, что дата публикации документа совпала со встречей уходящего генсекретаря блока Столтенберга с американским президентом Байденом. Цель — отчитаться перед “хозяином” о результатах проделанной работы в надежде на то, что они будут учтены при определении дальнейшего рабочего места Столтенберга», — отметила Захарова.
Столтенберг пояснял ранее, что останется в должности генсека до 1 октября 2024 года. Это решение было утверждено на саммите блока в Вильнюсе
На саммите в Вильнюсе в 2023 году страны НАТО договорились, что должны стремиться тратить минимум 2% ВВП на оборонные нужды.