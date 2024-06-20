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Ядерная доктрина, договор с КНДР, Украина: основные заявления Путина в Ханое

Президент России Владимир Путин находится с официальным визитом во Вьетнаме. Там он провел переговоры с лидером страны То Ламом, стороны обязались не вступать в союзы с третьими странами в ущерб друг другу. По итогам визита господин Путин провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы о недавней поездке в КНДР, ходе боевых действий на Украине и о том, что не так с санкционным режимом.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Об изменении ядерной доктрины РФ

  • Россия думает, что и как в ядерной доктрине можно поменять, но возможность нанести превентивный ядерный удар пока не нужна.

О деятельности ООН

  • Россия выступает за реформу Совбеза ООН, но только на основе консенсуса.

О спецоперации на Украине

  • Стратегическое поражение России на поле боя — прекращение ее государственности, конец тысячелетней истории. Зачем нам бояться? Не лучше ли нам идти до конца?
  • Если Киев связывает ведение переговоров с выводом наших войск, то этого никогда не случится.
  • Удары Украины западным оружием по российской территории близки к агрессии. Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, но мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира.
  • У России нет цели подходить к Харькову. Попытки выдавить Россию из Харьковской области дорого обойдутся Киеву.
  • Предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле.
  • Россия готова продолжать переговоры с Украиной на базе Стамбула и Минска.
  • Некоторые политики называют мирный план России ультиматумом, но здравомыслящие политики задумаются о реалистичности предложений.
  • Киев заинтересован в продолжении боевых действий, потому что не хочет проводить выборы.
  • Запад поменяет Владимира Зеленского в первой половине 2025 года, повесив на него все непопулярные решения.

Об отношениях с КНДР и санкциях против нее

  • Договор с КНДР заключен на смену прежнему, в нем нет новизны, но в новых условиях он выглядит остро.
  • Договор подразумевает оказание взаимной помощи в случае военной агрессии, Южной Корее не о чем беспокоиться.
  • Россия рассчитывает, что сотрудничество с КНДР будет сдерживающим фактором в тлеющем корейском конфликте.
  • Россия не исключает поставок оружия КНДР.
  • Если Южная Корея начнет поставлять вооружение Украине, то Россия примет ответные меры.
  • Нет необходимости использовать солдат из КНДР в конфликте на Украине.
  • Санкции должны соответствовать современному уровню развития человечества. Вводить санкции по политическим соображениям негуманно. Международный санкционный режим требует изменений

Путин Владимир