Ядерная доктрина, договор с КНДР, Украина: основные заявления Путина в Ханое

Об изменении ядерной доктрины РФ
- Россия думает, что и как в ядерной доктрине можно поменять, но возможность нанести превентивный ядерный удар пока не нужна.
О деятельности ООН
- Россия выступает за реформу Совбеза ООН, но только на основе консенсуса.
О спецоперации на Украине
- Стратегическое поражение России на поле боя — прекращение ее государственности, конец тысячелетней истории. Зачем нам бояться? Не лучше ли нам идти до конца?
- Если Киев связывает ведение переговоров с выводом наших войск, то этого никогда не случится.
- Удары Украины западным оружием по российской территории близки к агрессии. Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, но мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира.
- У России нет цели подходить к Харькову. Попытки выдавить Россию из Харьковской области дорого обойдутся Киеву.
- Предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле.
- Россия готова продолжать переговоры с Украиной на базе Стамбула и Минска.
- Некоторые политики называют мирный план России ультиматумом, но здравомыслящие политики задумаются о реалистичности предложений.
- Киев заинтересован в продолжении боевых действий, потому что не хочет проводить выборы.
- Запад поменяет Владимира Зеленского в первой половине 2025 года, повесив на него все непопулярные решения.
Об отношениях с КНДР и санкциях против нее
- Договор с КНДР заключен на смену прежнему, в нем нет новизны, но в новых условиях он выглядит остро.
- Договор подразумевает оказание взаимной помощи в случае военной агрессии, Южной Корее не о чем беспокоиться.
- Россия рассчитывает, что сотрудничество с КНДР будет сдерживающим фактором в тлеющем корейском конфликте.
- Россия не исключает поставок оружия КНДР.
- Если Южная Корея начнет поставлять вооружение Украине, то Россия примет ответные меры.
- Нет необходимости использовать солдат из КНДР в конфликте на Украине.
- Санкции должны соответствовать современному уровню развития человечества. Вводить санкции по политическим соображениям негуманно. Международный санкционный режим требует изменений