Ядерная доктрина, договор с КНДР, Украина: основные заявления Путина в Ханое

Президент России Владимир Путин находится с официальным визитом во Вьетнаме. Там он провел переговоры с лидером страны То Ламом, стороны обязались не вступать в союзы с третьими странами в ущерб друг другу. По итогам визита господин Путин провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы о недавней поездке в КНДР, ходе боевых действий на Украине и о том, что не так с санкционным режимом.