Хамство Запада и мирные инициативы. О чем Путин рассказал журналистам в Ханое

ТАСС собрал ключевые тезисы российского лидера.
Договор о стратегическом партнерстве с КНДР.
РФ заключила договор о стратегическом партнерстве с КНДР на смену прежнему. В нем «нет никакой новизны», хотя в современных условиях он выглядит остро. КНДР «имеет подобные договоры и с другими странами».
Москва рассчитывает, что ее договоренности с Пхеньяном «будут в известной степени сдерживающим фактором» и не позволят корейскому кризису перерасти «в какую-то горячую фазу».
Страны, поставляющие оружие киевскому режиму, не берут на себя ответственность за характер его дальнейшего применения. Москва в этом контексте оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы мира: «Имея в виду наши договоренности с КНДР, я и этого не исключаю».
Удивление заключением договора со стороны американской разведки, о котором написала газета The Wall Street Journal, странно: «Мы же открыто об этом говорим, и здесь не нужно заниматься ни электронной разведкой, ни агентурной для того, чтобы понимать, к чему идет дело».
СВО.
Россия не просила помощи КНДР в конфликте с Украиной, это и не предлагалось Пхеньяном. Положения договора о взаимной обороне с КНДР действуют в случае военной агрессии, но «украинский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию еще против признанных нами Донецкой и Луганской народных республик до того, как они входили в состав Российской Федерации».
Попытки Киева выдавить Вооруженные силы РФ из-под Харькова будут «очень дорого стоить украинским вооруженным силам». Запад подталкивает Украину «любой ценой» вытеснить подразделения ВС РФ на линию государственной границы, чтобы впоследствии подать это как «крупный успех 2024 года». При этом у России нет цели подходить к Харькову. Вооруженные силы России готовятся «ко всем возможным развитиям ситуации» на линии боевого соприкосновения.
Мирные инициативы.
Условия России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации «на земле». Россия готова ответить на предложение о переговорах по Украине «хоть завтра», не важно, где они могут состояться, предложения Москвы «лежат на столе». Однако если ведение переговоров связывается Киевом с выводом российских войск, то этого «никогда не случится».
Реакция Запада на мирные инициативы была ожидаемой: «Думаю, что некоторые здравомыслящие политики еще задумаются о том, являются ли сделанные мною предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам всех договаривающихся сторон».
Киевская власть.
Киевский режим не хочет уходить от власти, поэтому не стремится к проведению выборов в соответствии с конституцией Украины: «Они будут вечно тянуть с прекращением огня, и они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях, потому что не заинтересованы в проведении выборов».
НАТО в Азии.
Блоковая система появляется в Азии: «Уже НАТО туда “переезжает” как на постоянное место жительства». Это является угрозой безопасности и требует реакции от России.
Беспокойство Южной Кореи.
Помощь в военной сфере в соответствии с договором между РФ и КНДР «возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавших документ сторон будет осуществлена агрессия». Южная Корея не планирует агрессию в отношении КНДР, значит, «бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости».
Возможные изменения в ядерной доктрине.
Стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности. Поэтому то, «что делается сейчас в западных странах, нас мало беспокоит». В случае угроз «будем соответствующим образом и адекватно на это реагировать».
Россия думает об изменениях ядерной доктрины, это связано с работой противника, связанной «с понижением порога» применения ядерного оружия.
Превентивный удар России не нужен, потому что на встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен.
Давление Запада.
Санкционный режим в отношении КНДР антигуманен и напоминает блокаду Ленинграда своей жесткостью. Санкции, которые вводятся, «должны соответствовать современному уровню развития человечества». Необходимо подумать над изменениями в этом санкционном режиме «и вообще, соответствует ли он требованиям сегодняшнего дня».
«Хамство, с которым американские власти» оказывают давление, «далеко не всегда идет им на пользу, а в стратегическом плане — только во вред, потому что этого снобизма никто не любит». Видимо, Запад повышает градус эскалации, надеясь, что Россия испугается и уступит, но это будет означать «конец тысячелетней истории» российского государства: «А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?».
Россия научилась преодолевать последствия санкций: «В принципе, у нас все получается. Трудности есть, но и пути решения всех этих трудностей тоже существуют».
ООН.
Ситуация в мире меняется, это требует и реформы ООН. При этом важно, чтобы «эта реформа опиралась на широкий консенсус», а не «кулуарное решение группы стран». Иначе Совет Безопасности ООН будет просто утрачен как «инструмент урегулирования споров».
Сотрудничество с Вьетнамом.
РФ могла бы как производить сжиженный природный газ во Вьетнаме, так и поставлять его в страну из России: «И так, и так можно, здесь есть перспективы, есть соответствующие блоки, на которых можно работать и осуществлять производство сжиженного природного газа».