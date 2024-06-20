Хамство Запада и мирные инициативы. О чем Путин рассказал журналистам в Ханое

«Хамство, с которым американские власти» оказывают давление, «далеко не всегда идет им на пользу, а в стратегическом плане — только во вред, потому что этого снобизма никто не любит». Видимо, Запад повышает градус эскалации, надеясь, что Россия испугается и уступит, но это будет означать «конец тысячелетней истории» российского государства: «А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?».