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Путин обвинил Киев в агрессии против ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти начали проявлять агрессию против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) еще до того, как они вошли в состав России. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: AP 2023

Во время встречи с журналистами Путин обвинил Киев в агрессии против ДНР и ЛНР.

«Украинский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию еще против признанных нами Луганской и Донецкой народных республик до того, как они входили в состав Российской Федерации», — отметил он.

В рамках общения с прессой Путин также обратился к Западу по поводу Украины. По его мнению, страны стремятся нанести Москве стратегическое поражение в конфликте с Киевом.

14 июня Путин озвучил два условия, при которых Российская армия прекратит огонь. Он заявил, что Украина должна вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Также Киеву нужно официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.

Путин Владимир