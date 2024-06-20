Во время встречи с журналистами Путин обвинил Киев в агрессии против ДНР и ЛНР.
«Украинский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию еще против признанных нами Луганской и Донецкой народных республик до того, как они входили в состав Российской Федерации», — отметил он.
В рамках общения с прессой Путин также обратился к Западу по поводу Украины. По его мнению, страны стремятся нанести Москве стратегическое поражение в конфликте с Киевом.
14 июня Путин озвучил два условия, при которых Российская армия прекратит огонь. Он заявил, что Украина должна вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Также Киеву нужно официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.