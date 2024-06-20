Путин обвинил Киев в агрессии против ДНР и ЛНР

14 июня Путин озвучил два условия, при которых Российская армия прекратит огонь. Он заявил, что Украина должна вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Также Киеву нужно официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.