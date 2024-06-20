МВД Украины объявило в розыск Аркадия и Игоря Ротенбергов

В октябре 2022 года Украина ввела санкции против семьи Ротенбергов. В марте прошлого года Минюст подал в суд с просьбой изъять в пользу государства активы, которые власти связывают с Аркадием Ротенбергом и его сыном Игорем Ротенбергом.