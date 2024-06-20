Путин предупредил Киев о последствиях попыток выдавить Россию из Харьковской области

По его словам, союзники Украины, в первую очередь американцы и европейцы, подталкивают ее к тому, чтобы военные любой ценой выдавили российские подразделения на линию государственной границы. Глава государства добавил, что Запад планирует подать это как крупный успех 2024 года в связи с грядущим саммитом НАТО и выборами в США будущей осенью.