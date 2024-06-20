США перенаправят Украине все заказы на ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS

По его словам, Киев «остро нуждается» в ракетах-перехватчиках прямо сейчас, когда Россия увеличила интенсивность атак. «В результате правительство США приняло трудное, но необходимое решение изменить приоритеты запланированных на ближайшую перспективу поставок — особенно ракет Patriot и NASAMS, чтобы они пошли на Украину, а не на других союзников», — сказал Кирби (цитата по ТАСС).