В Польше сообщили о влетевшем с территории России воздушном шаре

«Предварительная оценка показывает, что российская сторона потеряла контроль над одним из аэростатов, защищающих объекты в Калининградской области», — говорится в сообщении.
По данным ВС Польши, российские службы ранее предупредили о возможном попадании объекта в воздушное пространство страны. Польские военные приняли решение не сбивать объект из-за «возможных негативных последствий». В оперкомандовании заверили, что шар не представляет угрозы для безопасности местных жителей.
Позднее там уточнили, что шар пересек польскую границу примерно в 15:30 по местному времени (16:30 мск) и должен был покинуть территорию государства около 20:00 (21:00 мск).
Несколькими днями ранее, 15 июня, российский военный самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции. В шведских ВС сообщили, что Су-24 ночью отклонился от своего маршрута, о чем был оповещен, однако реакции не последовало, после чего в воздух подняли два истребителя Saab JAS 39 Gripen.
Командующий ВВС страны генерал-майор Йонас Викман, комментируя произошедшее, заявил, что «поведение России неприемлемо и демонстрирует неуважение к территориальной целостности» Швеции.