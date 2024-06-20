В Польше сообщили о влетевшем с территории России воздушном шаре

Несколькими днями ранее, 15 июня, российский военный самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции. В шведских ВС сообщили, что Су-24 ночью отклонился от своего маршрута, о чем был оповещен, однако реакции не последовало, после чего в воздух подняли два истребителя Saab JAS 39 Gripen.