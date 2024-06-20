Прошел суд над женщинами, утверждавшими, что супруга Макрона — мужчина

В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой пятидесятилетняя Рей на YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. В нем она утверждала, что школьная учительница Макрона, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе, в США.