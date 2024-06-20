Прошел суд над женщинами, утверждавшими, что супруга Макрона — мужчина

Процесс состоялся в коррекционном трибунале Парижа. Супруга президента не явилась на процесс, ее интересы представлял адвокат. Первая леди, а также ее брат Жан-Мишель Тронье обвиняют Рей в клевете.
Главная обвиняемая также не присутствовала на заседании по причине болезни. Таким образом, перед судьями предстала лишь 49-летняя Руа, которую обвиняют в распространении подготовленных Рей материалов.
Адвокат Брижит Макрон потребовал у обвинения оштрафовать обеих женщин на сумму в 10 тысяч евро каждую.
Суд огласит решение по данному делу 12 сентября.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой пятидесятилетняя Рей на YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. В нем она утверждала, что школьная учительница Макрона, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе, в США.
В марте Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. Он отметил, что худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это «ложная информация и сфабрикованные сюжеты, которые приводят к тому, что люди им верят и начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни».