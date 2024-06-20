Президент Таджикистана запретил обычай «идгардак» и «чуждую одежду»

В марте господин Рахмон уже высказывался против ношения хиджаба, называя его «чужой одеждой». «Если мы проявим верхоглядство на языке, в наших действиях, в наших поступках, будем носить длинные платья, пустим длинные бороды, оденем хиджаб и сатр, но у нас плохое сердце и дурные намерения, — это и есть ханжество», —заявлял он на встрече с активистами и религиозными деятелями.