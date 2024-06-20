Президент Таджикистана запретил обычай «идгардак» и «чуждую одежду»

Как сообщает Asia-Plus, закон принят на фоне сообщений о штрафах в Таджикистане за ношение хиджаба и требованиях к женщинам носить его как платок. Несоблюдение закона повлечет за собой штраф. Однако в самом законе не уточняется, какая именно одежда считается «чуждой».
Попавший под запрет «идгардак» — обычай, проводимый во время Курбан-байрама, Ураза-байрама и во время праздника Навруз. В это время дети одеваются в красивую одежду и обходят дома с большими сумками, выпрашивая различные угощения.
Пресс-служба таджикского президента уточняет, что законы были приняты с целью «защиты исконных ценностей и национальной культуры», предотвращения суеверий и предрассудков, а также «излишеств и расточительства» в проведении праздников.
В марте господин Рахмон уже высказывался против ношения хиджаба, называя его «чужой одеждой». «Если мы проявим верхоглядство на языке, в наших действиях, в наших поступках, будем носить длинные платья, пустим длинные бороды, оденем хиджаб и сатр, но у нас плохое сердце и дурные намерения, — это и есть ханжество», —заявлял он на встрече с активистами и религиозными деятелями.