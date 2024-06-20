В Киеве признали, что системы Patriot не помогут защитить энергообъекты

«Защитить на 100% что-либо от “прилетов” невозможно, в том числе и ТЭЦ. Даже если поставить четыре Patriot возле каждой ТЭЦ, то это тоже не будет 100% защита. А физической защитой накрыть ТЭЦ, а также ГЭС невозможно», — приводит слова Коваленко издание «Страна».
Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби ранее сообщал, что США намерены передать Украине сотни ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS в рамках политики «реприоритезации» поставок.
Коваленко также отметил, что на ТЭЦ есть защита от обломков, однако это не защищает, когда «прилетает 6 ракет в один блок».
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 июня сообщал, что больше 70% тепловых электростанций в стране выведены из строя. Тогда же гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщал, что предприятие потеряло порядка 86% генерирующих мощностей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.