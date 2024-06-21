Что изменится для работающих пенсионеров в Беларуси в 2024: полная пенсия, вычеты, отчисления в ФСЗН, стаж, коэффициент

В Беларуси после выхода на пенсию продолжает работать каждый пятый гражданин. В стране таких возрастных работников около 420 тысяч. Они существенное подспорье экономике. Таких опытных и еще крепких физически работников могло быть и больше, но часть людей, особенно тех, кто получал хорошую зарплату до выхода на пенсию, не соглашаются трудиться, потому что не хотят терять часть пенсии. По нормам сегодняшнего законодательства, пенсия работающего пенсионера уменьшается при индивидуальном коэффициенте более 1,3.
Для этой категории работников, судя по всему, вскоре грядут изменения. Можно сказать, что готовится своеобразная реформа выплаты пенсий работающим пенсионерам Беларуси. Эту тему обсуждали президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Федерации профсоюзов Юрий Сенько.
Что сказал Лукашенко о работающих пенсионерах
В Беларуси хотят изменить подход к выплате пенсий работающим пенсионерам с индивидуальным коэффициентом выше 1,3. Эта тема была поднята во время встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Юрием Сенько.
«К примеру, пенсионер вышел на пенсию, получает коэффициент 1,45. А по законодательству сегодня он может получать, продолжая работать, не более 1,3. И эту разницу он недополучает».
Сенько отметил, что пенсионерам будет предложено работать на более привлекательных с точки зрения финансов условиях с сохранением пенсионных выплат исходя из наработанного коэффициента.
«Плюс заработная плата для них будет тоже хорошим стимулом для продолжения работы в тех направлениях, по которым мы сегодня видим необходимым сохранить работающих пенсионеров», — подчеркнул глава ФПБ.
Предполагается, что этот вопрос будет юридически решен в ближайшие три месяца.
Пока не уточняется, будет новшество распространятся на всех работающих пенсионеров или только на тех, кто работает в конкретных сферах экономики.
Выплаты работающих пенсионеров в ФСЗН
Наниматели работающих пенсионеров, за исключением тех, кто является инвалидом первой и второй групп, продолжают уплачивать обязательные страховые взносы в ФСЗН. Глава Федерации профсоюзов Юрий Сенько отметил: «Они продолжают отчислять в ФСЗН, продолжают работать, делать все выплаты».
Пенсионер, женщина после 58 лет и мужчина после 63 лет, могут работать и платить взносы в ФСЗН. Эти годы им зачтут в трудовой и страховой стаж, но только если они в эти годы не получают положенные им пенсии по возрасту. Если пенсионер работал и получал пенсию, то период работы после назначения пенсии в общий и страховой стаж уже засчитываться не будет.
Кстати, работающим пенсионерам старше 75 лет не положены возрастные доплаты, пенсионер обязан сообщить об устройстве на работу и увольнении в управление соцзащиты, а на диспансеризацию работающему пенсионеру выделяют три свободных дня.
Пенсия работающего пенсионера в Беларуси, 2024, коэффициент 1,3
Не все понимают, что означает и как рассчитывается индивидуальный коэффициент заработка. Это показатель того, насколько больше или меньше среднего по стране получал человек. Например, если при средней зарплате по стране, например, в 1000 рублей человек зарабатывал 1300, то его индивидуальных коэффициент составил те самые 1,3. Такой коэффициент при выходе на пенсию рассчитывают за каждый проработанный месяц. От величины этого коэффициента зависит и сумма пенсии.
В полном размере пенсию получают те пенсионеры, у которых индивидуальный коэффициент заработка не превышает 1,3.
В Беларуси пенсию в полном объеме на данный момент получат пенсионеры по возрасту, которые работают непосредственно в производстве сельскохозяйственной продукции в сельхозпредприятиях и организациях.
Глава Федерации профсоюзов Юрий Сенько отметил, что в ближайшей перспективе планируется всех пенсионеров, которые задействованы в промышленном хозяйстве и в других направлениях, отнести к тем, кто трудится в сельское хозяйство, чтобы они получали свой заработанный коэффициент.