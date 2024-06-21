Что изменится для работающих пенсионеров в Беларуси в 2024: полная пенсия, вычеты, отчисления в ФСЗН, стаж, коэффициент

Пенсионер, женщина после 58 лет и мужчина после 63 лет, могут работать и платить взносы в ФСЗН. Эти годы им зачтут в трудовой и страховой стаж, но только если они в эти годы не получают положенные им пенсии по возрасту. Если пенсионер работал и получал пенсию, то период работы после назначения пенсии в общий и страховой стаж уже засчитываться не будет.