Глава МИД Грузии назвал два основных приоритета во внешней политике

Тема внешнего курса руководства Грузии стала актуальной после того, как вопреки призывам и угроз Запада, власти страны приняли скандальных закон об иноагентах под названием «О прозрачности иностранного влияния». США после принятия закона ввели санкции против ряда чиновников Грузии, а западные политики считают, что данный закон противоречит европейским принципам и ценностям.
«У нас есть два основных внешнеполитических приоритета — это европейская и евроатлантическая интеграция, и мы работаем в этом направлении в ежедневном и постепенном режиме. Население видит, что, несмотря на вызовы и очень часто несправедливые оценки, Грузия все равно постепенно продолжает свой путь», — сказал Дарчиашвили журналистам.
По его словам, руководство страны сделало этот процесс необратимым.
«Место Грузии — в европейской семье», — добавил министр.