Глава МИД Грузии назвал два основных приоритета во внешней политике

«У нас есть два основных внешнеполитических приоритета — это европейская и евроатлантическая интеграция, и мы работаем в этом направлении в ежедневном и постепенном режиме. Население видит, что, несмотря на вызовы и очень часто несправедливые оценки, Грузия все равно постепенно продолжает свой путь», — сказал Дарчиашвили журналистам.