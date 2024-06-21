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Глава МИД Грузии назвал два основных приоритета во внешней политике

ТБИЛИСИ, 21 июн — РИА Новости. Грузия придерживается двух основных приоритетов во внешней политике, это членство в Евросоюзе и НАТО, заявил глава МИД страны Илья Дарчиашвили.

Источник: © РИА Новости

Тема внешнего курса руководства Грузии стала актуальной после того, как вопреки призывам и угроз Запада, власти страны приняли скандальных закон об иноагентах под названием «О прозрачности иностранного влияния». США после принятия закона ввели санкции против ряда чиновников Грузии, а западные политики считают, что данный закон противоречит европейским принципам и ценностям.

«У нас есть два основных внешнеполитических приоритета — это европейская и евроатлантическая интеграция, и мы работаем в этом направлении в ежедневном и постепенном режиме. Население видит, что, несмотря на вызовы и очень часто несправедливые оценки, Грузия все равно постепенно продолжает свой путь», — сказал Дарчиашвили журналистам.

По его словам, руководство страны сделало этот процесс необратимым.

«Место Грузии — в европейской семье», — добавил министр.

ЕС