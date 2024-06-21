Премьер Грузии пообещал не допустить «украинизацию» страны

«Всем известно, что “Нацдвижение” желает рассмотреть в Грузии тот сценарий, который, к сожалению, произошел в нашей дружественной стране, Украине. Я хочу убедить членов “Нацдвижения”, что в Грузии не будет украинского сценария и “украинизация” страны не произойдет ни в коем случае», — заявил Кобахидзе журналистам.
Ранее Кобахидзе сообщал, что оппозиционеры из «Нацдивжения» желают открыть в Грузии «второй фронт» против России, однако руководство не допустит этого.
Премьер уверен, что для предотвращения «украинизации» Грузии необходима прозрачность финансирования неправительственных организаций, которые, по его словам, дважды пытались совершить переворот в стране. Именно с этой целью, по словам премьера, несмотря на уличные протесты, был принят закон об иноагентах под названием «О прозрачности иностранного финансирования».