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Премьер Грузии пообещал не допустить «украинизацию» страны

ТБИЛИСИ, 21 июн — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что члены партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» желают, чтобы страна пошла по сценарию Украины, чего власти не допустят.

Источник: Reuters

«Всем известно, что “Нацдвижение” желает рассмотреть в Грузии тот сценарий, который, к сожалению, произошел в нашей дружественной стране, Украине. Я хочу убедить членов “Нацдвижения”, что в Грузии не будет украинского сценария и “украинизация” страны не произойдет ни в коем случае», — заявил Кобахидзе журналистам.

Ранее Кобахидзе сообщал, что оппозиционеры из «Нацдивжения» желают открыть в Грузии «второй фронт» против России, однако руководство не допустит этого.

Премьер уверен, что для предотвращения «украинизации» Грузии необходима прозрачность финансирования неправительственных организаций, которые, по его словам, дважды пытались совершить переворот в стране. Именно с этой целью, по словам премьера, несмотря на уличные протесты, был принят закон об иноагентах под названием «О прозрачности иностранного финансирования».