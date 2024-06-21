Премьер Грузии пообещал не допустить «украинизацию» страны

«Всем известно, что “Нацдвижение” желает рассмотреть в Грузии тот сценарий, который, к сожалению, произошел в нашей дружественной стране, Украине. Я хочу убедить членов “Нацдвижения”, что в Грузии не будет украинского сценария и “украинизация” страны не произойдет ни в коем случае», — заявил Кобахидзе журналистам.