Fox: большая часть избирателей поддерживают миграционный указ Байдена

4 июня Байден объявил о временном запрете на предоставление убежища иммигрантам, нелегальным образом пересекающим южную границу Соединенных Штатов. Как следует из заявления, распространенного пресс-службой Белого дома, действие ограничений будет распространяться на периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе США с Мексикой. В заявлении утверждается, что ограничения позволят американским властям «быстрее выдворять лиц, не имеющих законных оснований для нахождения в США». Запрет предусматривает гуманитарные исключения для детей без сопровождения и жертв торговли людьми.