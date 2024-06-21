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Fox: большая часть избирателей поддерживают миграционный указ Байдена

Согласно результатам опроса, проведенного телеканалом, 57% опрошенных одобряют этот шаг администрации, и только 38% выступили против такого решения.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Большая часть американцев, которые могут голосовать на выборах, одобряют решение президента США Джо Байдена о временном запрете на предоставление убежища иммигрантам, нелегальным образом пересекающим южную границу Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом Fox News.

Согласно исследованию, 57% опрошенных одобряют этот шаг администрации, и только 38% выступили против такого решения. Часть респондентов была опрошена без упоминания Байдена. Среди них решение поддержали 66%.

Как отмечает телеканал, рейтинг Байдена в вопросе миграционной политики с марта улучшился на пять процентных пунктов и сейчас находится «на самом высоком уровне за год». Экс-президент США Дональд Трамп, хоть и сохраняет преимущество по этому направлению, теряет поддержку избирателей.

Опрос проводился 14—17 июня среди более чем тысячи американцев, погрешность составляет три процентных пункта.

4 июня Байден объявил о временном запрете на предоставление убежища иммигрантам, нелегальным образом пересекающим южную границу Соединенных Штатов. Как следует из заявления, распространенного пресс-службой Белого дома, действие ограничений будет распространяться на периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе США с Мексикой. В заявлении утверждается, что ограничения позволят американским властям «быстрее выдворять лиц, не имеющих законных оснований для нахождения в США». Запрет предусматривает гуманитарные исключения для детей без сопровождения и жертв торговли людьми.

Байден Джо