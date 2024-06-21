Президент РФ Владимир Путин отмечал, что режим в Киеве давно использует террористические методы, организуя политические убийства, этнические чистки и расправы над мирными жителями. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации. Запад же, как отмечала представитель МИД РФ Мария Захарова, не только прямо вооружает украинский террористический режим, но и косвенно становится поставщиком оружия для террористов в Африке, на Ближнем Востоке и ячеек их организаций в Западной Европе, которые получают его из Киева.



* Внесен в список террористов и экстремистов.