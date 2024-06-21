«Россия заслуживает того, чтобы быть в этой небольшой избранной группе совершающих жестокости убийц», — заявил Блюменталь на пресс-конференции.
Грэм* со своей стороны добавил, что подобное признание РФ даст «моральное ускорение» Украине. Он призвал руководство сената поставить соответствующий законопроект на рассмотрение.
В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к странам-спонсорам терроризма об отношениях между государствами можно забыть.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что режим в Киеве давно использует террористические методы, организуя политические убийства, этнические чистки и расправы над мирными жителями. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации. Запад же, как отмечала представитель МИД РФ Мария Захарова, не только прямо вооружает украинский террористический режим, но и косвенно становится поставщиком оружия для террористов в Африке, на Ближнем Востоке и ячеек их организаций в Западной Европе, которые получают его из Киева.
* Внесен в список террористов и экстремистов.