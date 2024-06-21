Рютте рассказал о планах перед вступлением в должность генсека НАТО

«Я изначального даже не думал, что так всё случится. Но происходящее на Украине, в целом нестабильная ситуация в мире и мнение многих людей, которые думали, что я смогу делать эту работу — всё это невозможно было проигнорировать. У меня сейчас будут три месяца отпуска, это замечательно, но потом я приступлю к работе», — заявил Рютте, добавив, что официальное объявление о его назначении ожидается на следующей неделе.