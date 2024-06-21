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Рютте рассказал о планах перед вступлением в должность генсека НАТО

Марк Рютте, который должен вступить в должность генсека НАТО, рассказал, что уйдет в отпуск на три месяца, перед тем как преступить к работе в альянсе. Об этом 20 июня он заявил порталу NOS.

Источник: РИА "Новости"

Президент Румынии Клаус Йоханнис 20 июня отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в пользу премьера Нидерландов Марка Рютте. Таким образом, все страны-члена НАТО поддержали кандидатуру Рютте на высшую должность в альянсе.

«Я изначального даже не думал, что так всё случится. Но происходящее на Украине, в целом нестабильная ситуация в мире и мнение многих людей, которые думали, что я смогу делать эту работу — всё это невозможно было проигнорировать. У меня сейчас будут три месяца отпуска, это замечательно, но потом я приступлю к работе», — заявил Рютте, добавив, что официальное объявление о его назначении ожидается на следующей неделе.

По словам нидерландского политика, несмотря на назначение, он планирует и дальше жить в Гааге.

Ранее, 18 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс близок к согласованию кандидатуры нового генерального секретаря альянса. Он отметил, что им может стать Рютте.

Политолог Дмитрий Солонников заявил в беседе с «Известиями», что кандидатура Рютте на должность генерального секретаря НАТО после поддержки со стороны США находится в приоритете. Политолог посетовал, что избрание Рютте не сулит ничего хорошего для РФ — премьер придерживается антироссийских взглядов, как и Столтенберг.

Срок полномочий Столтенберга, который с 2014 года руководит военно-политическим блоком, заканчивается в октябре 2024 года.

НАТО