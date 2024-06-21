Трамп пообещал, что не отправит американских военных для помощи Киеву

Трамп также отметил, что именно разговоры о вступлении Украины в НАТО привели к конфликту. «В течение 20 лет я слышал, что, если Украина вступит в НАТО, это будет настоящая проблема для России. Я слышал это уже давно и думаю, что именно поэтому началась эта война», — указал он. Экс-президент подчеркнул, что Байден говорил много неправильных вещей, в том числе о вступлении Украины в НАТО.