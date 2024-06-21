В Приморье задержали мужчину за призывы к свержению власти

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю совместно с управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту задержан гражданин России, осуществлявший публичные призывы к захвату действующей в Российской Федерации власти. Приморец призывал жителей приграничных населенных пунктов к свержению конституционного строя и захвату власти в Российской Федерации», — сообщили в управлении.