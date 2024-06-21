В Приморье задержали мужчину за призывы к свержению власти

ВЛАДИВОСТОК, 21 июн — РИА Новости. Сотрудники Пограничного управления ФСБ в Приморском крае задержали в регионе мужчину, который призывал к свержению конституционного строя и захвату власти в приграничных с Китаем районах, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления.
«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю совместно с управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту задержан гражданин России, осуществлявший публичные призывы к захвату действующей в Российской Федерации власти. Приморец призывал жителей приграничных населенных пунктов к свержению конституционного строя и захвату власти в Российской Федерации», — сообщили в управлении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В настоящее время он заключен под стражу.