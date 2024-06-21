СМИ: личный телохранитель Зеленского устроил переворот

Авторы обращения заявили, что Донец мешает сотрудникам исполнять их обязанности, в частности, приказав заступать в наряд по охране первых лиц без оружия, также по его «устному распоряжению» УГО передало все имеющиеся взрывчатые вещества на хранение в СБУ. По словам офицеров, взрывчатку отобрали даже у кинологов, которые использовали ее для тренировки собак.