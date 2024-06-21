Роза Чемерис поборется за пост губернатора Хабаровского края

От партии «Новые люди» на пост губернатора Хабаровского края выдвинули Розу Чемерис. Она же возглавит партийный список в Закдуму, сообщает ИА AmurMedia.
Роза Чемерис — действующий депутат Государственной думы от Приморского края. Ранее она была депутатом городской думы Владивостока от «Единой России».
Напомним, в избирательную комиссию подали документы для регистрации шесть кандидатов в губернаторы Хабаровского края: Константин Могильный («Гражданская Платформа»), Евгений Шестюк (партия «Родина»), Александр Терехов (партия пенсионеров), Андрей Смалис (казачья партия), Сергей Прокопьев (коммунистическая партия Коммунисты России) и Дмитрий Демешин («Единая Россия»).
В нашем регионе планируется проведение:
▪ досрочных выборов губернатора Хабаровского края;
▪ выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва;
▪ более 30 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в том числе депутатов Хабаровской городской Думы, Комсомольской городской Думы, Совета депутатов Нанайского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов, глав города Комсомольск-на-Амуре и Амурского муниципального района и др.
Голосование на выборах пройдет в течение нескольких дней подряд — 6, 7 и 8 сентября 2024 года.