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Роза Чемерис поборется за пост губернатора Хабаровского края

Своего кандидата на выборы выдвинуло региональное отделение партии «Новые люди».

Источник: AmurMedia

От партии «Новые люди» на пост губернатора Хабаровского края выдвинули Розу Чемерис. Она же возглавит партийный список в Закдуму, сообщает ИА AmurMedia.

Роза Чемерис — действующий депутат Государственной думы от Приморского края. Ранее она была депутатом городской думы Владивостока от «Единой России».

Напомним, в избирательную комиссию подали документы для регистрации шесть кандидатов в губернаторы Хабаровского края: Константин Могильный («Гражданская Платформа»), Евгений Шестюк (партия «Родина»), Александр Терехов (партия пенсионеров), Андрей Смалис (казачья партия), Сергей Прокопьев (коммунистическая партия Коммунисты России) и Дмитрий Демешин («Единая Россия»).

В нашем регионе планируется проведение:

▪ досрочных выборов губернатора Хабаровского края;

▪ выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва;

▪ более 30 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в том числе депутатов Хабаровской городской Думы, Комсомольской городской Думы, Совета депутатов Нанайского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов, глав города Комсомольск-на-Амуре и Амурского муниципального района и др.

Голосование на выборах пройдет в течение нескольких дней подряд — 6, 7 и 8 сентября 2024 года.