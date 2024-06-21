Япония ввела санкции против 11 физлиц и 42 компаний из России

Согласно опубликованным спискам, в них вошли, в частности, секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина и еще пять членов ЦИК РФ. Санкции, предусматривающие заморозку активов в случае их обнаружения, затрагивают также главу корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова, гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова, главного конструктора компании Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» Мкртича Окрояна.