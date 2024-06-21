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Япония ввела санкции против 11 физлиц и 42 компаний из России

В частности, под рестрикции подпали ОА «Туполев» и «Алроса».

Источник: Reuters

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Правительство Японии расширило санкционные списки в отношении РФ из-за ситуации на Украине, внеся туда еще 11 физических лиц. Об этом объявил кабмин страны.

Согласно опубликованным спискам, в них вошли, в частности, секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина и еще пять членов ЦИК РФ. Санкции, предусматривающие заморозку активов в случае их обнаружения, затрагивают также главу корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова, гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова, главного конструктора компании Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» Мкртича Окрояна.

Япония также ввела санкции против Авиационного комплекса имени Ильюшина, НПО «Топаз», АО «Туполев», Российского федерального ядерного центра, Завода имени В. А. Дегтярева, ряда других заводов, а также против «Алросы», специальной экономической зоны «Алабуга», концерна радиостроения «Вега».

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