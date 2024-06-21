Вашингтон
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна новая должность экс-министра здравоохранения Омской области Наркевича

Бывший глава Минздрава Омской области Артём Наркевич назначен на новую должность.

Источник: Reuters

Теперь он будет трудиться на посту директора департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава Российской Федерации.

Напомним, что Артём Наркевич занял пост министра здравоохранения Омской области в ноябре 2023 года. А в прошлую субботу стало известно, что он его покидает в связи с переходом на новую работу в столице. Также Наркевич был награждён знаком отличия «За служение Омской области».

Исполняющим обязанности министра здравоохранения региона назначен Андрей Сухарев. Пока он находится в отпуске, ведомство временно возглавляет Елена Шипилова.