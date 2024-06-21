Стала известна новая должность экс-министра здравоохранения Омской области Наркевича

Напомним, что Артём Наркевич занял пост министра здравоохранения Омской области в ноябре 2023 года. А в прошлую субботу стало известно, что он его покидает в связи с переходом на новую работу в столице. Также Наркевич был награждён знаком отличия «За служение Омской области».