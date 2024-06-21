Петиция за снижение пенсионного возраста активно набирает голоса в Казахстане

То есть большая часть пенсионных выплат будущих пенсионеров будет зависеть непосредственно от накоплений, которые смогли собрать казахстанцы на своих пенсионных счетах. Соответственно, если возраст будет снижен, то и меньше денег удастся собрать на старость. Поэтому для молодых казахстанцев крайне важно иметь трудовой договор, чтобы часть их дохода регулярно поступала в пенсионный фонд для обеспечения своего будущего. При этом собранные деньги защищены от инфляции госгарантией.