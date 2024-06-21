Петиция за снижение пенсионного возраста активно набирает голоса в Казахстане

Сайт ePetition был разработан для предоставления казахстанцам возможности создавать коллективные обращения по тем или иным важным вопросам.
Например, казахстанцы уже добились необходимых 50 тыс. голосов по таким вопросам, как:
- отмена утилизационного сбора;
- запрет азартных игр для чиновников;
- возврат часового пояса.
Теперь среди лидеров по набору голосов на сайте ePetition.kz оказалась петиция о снижении пенсионного возраста в Казахстане. Она уже набрала около 1 900 подписей.
Суть петиции
В описании петиции отмечается, что авторы требуют снизить пенсионный возраст для женщин до 55 лет и для мужчин до 58 лет.
«Вышеуказанные сроки выхода на пенсию основаны в сравнении с пенсионным возрастом соседних государств: Монголии, Китая, Узбекистана, Киргизии и России, которые расположены вокруг Казахстан. При одинаковых климатических условиях, при одинаковой продолжительности жизни выход на пенсию мужчин Казахстана установлен в 63 года, а женщины после 2028 года также будут уходить на пенсию в 63 года, что является унижением в отношении нас», — указывается в обращении.
При этом отмечается, что снижение пенсионного возраста якобы поможет:
- справиться с безработицей среди молодежи, которой приходится искать работу на бирже труда, как безработные, получая пособия от государства;
- снизить число инвалидов, так как возрастным гражданам приходится работать в старости, что грозит ухудшением здоровья.
«Казахстан имеет все ресурсы: нефть, газ, золото, уран и другие полезные ископаемые для достойной и качественной жизни всего населения Республики Казахстан. При правильном управлении всеми имеющими ресурсами, Казахстан может стать одним из богатейших государств в мире. На основании вышеизложенного, пользуясь своими конституционными правами, закрепленными в статье 33 Конституции РК, требуем снижения пенсионного возраста для женщин до 55 лет, а для мужчин до 58 лет».
Проблема установления пенсионного возраста
Обсуждения об изменении пенсионного возраста уже поднимались в Казахстане. Так, в 2022 году бывшая глава Министерства труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова поясняла, что снижение пенсионного возраста приведет к уменьшению размера пенсии для казахстанцев.
«Мы реформировали пенсионную систему в 1998 году. Согласно этой реформе, только граждане, имеющие трудовой стаж до 1 января 1998 года, получают от государства трудовую пенсию, а затем дополнительно к ней базовую пенсию. А если мы снизим пенсионный возраст, то и без этого (маленький — прим. ред.) трудовой стаж будет снижаться, пенсия будет очень низкой», — резюмировала Тамара Дуйсенова.
То есть большая часть пенсионных выплат будущих пенсионеров будет зависеть непосредственно от накоплений, которые смогли собрать казахстанцы на своих пенсионных счетах. Соответственно, если возраст будет снижен, то и меньше денег удастся собрать на старость. Поэтому для молодых казахстанцев крайне важно иметь трудовой договор, чтобы часть их дохода регулярно поступала в пенсионный фонд для обеспечения своего будущего. При этом собранные деньги защищены от инфляции госгарантией.
Напомним, что для замены солидарной части пенсии в будущем был введен обязательный пенсионный взнос работодателя.