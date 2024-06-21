Таиланд надеется вступить в БРИКС на саммите в Казани

«Теперь в БРИКС будут обсуждать этот вопрос на разных уровнях по возрастающей: с уровня старших должностных лиц до уровня лидеров стран. Мы надеемся, что результат будет положительным и Таиланд вступит в объединение на саммите БРИКС в Казани, в России, в октябре текущего года», — подчеркнул Никондет Пхалангкун, особо отметив, что королевство приглашено и будет участвовать во встрече.