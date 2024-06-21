«Закономерный исход»: в Киеве заявили о коллапсе

«Коллапс модели развития Украины “зерно и мозги”, которую все эти годы “пушили” (продвигали — Прим. Ред.) на международных форумах, особенно в Давосе. О таком закономерном исходе я писал еще несколько лет назад. По сути, три кита, на которых базировалась сырьевая модель Украины, оказались бумажными и сгорели в горниле войны», — написал он.