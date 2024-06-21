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Handelsblatt: Шольц предлагал США тайную сделку по «Северному потоку-2»

Канцлер Германии Олаф Шольц, будучи министром финансов, предлагал США заключить сделку для предотвращения санкций против «Северного потока-2», сообщает немецкая газета Handelsblatt. Издание ссылается на внутренние правительственные документы «о планировании, строительстве и политической поддержке» российского газопровода.

Источник: Reuters

Утверждается, что летом 2020 года господин Шольц отправил министру финансов США Стивену Мнучину письмо с предложением инвестировать €1 млрд с немецких налоговых отчислений в строительство терминалов для сжиженного природного газа на северном побережье Германии.

Взамен канцлер выдвинул условие о снятии санкции с «Северного потока-2», но администрация США отвергла это предложение. Власти обеих стран пока никак не комментировали публикацию.

26 сентября 2022 года произошли взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2». Западные СМИ писали, что подрыв координировал бывший командир одной из частей Сил специальных операций ВСУ полковник Роман Червинский. В феврале 2024-го Швеция и Дания прекратили расследование. Его пока продолжает Германия.