Handelsblatt: Шольц предлагал США тайную сделку по «Северному потоку-2»

Утверждается, что летом 2020 года господин Шольц отправил министру финансов США Стивену Мнучину письмо с предложением инвестировать €1 млрд с немецких налоговых отчислений в строительство терминалов для сжиженного природного газа на северном побережье Германии.
Взамен канцлер выдвинул условие о снятии санкции с «Северного потока-2», но администрация США отвергла это предложение. Власти обеих стран пока никак не комментировали публикацию.
26 сентября 2022 года произошли взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2». Западные СМИ писали, что подрыв координировал бывший командир одной из частей Сил специальных операций ВСУ полковник Роман Червинский. В феврале 2024-го Швеция и Дания прекратили расследование. Его пока продолжает Германия.