Handelsblatt: Шольц предлагал США тайную сделку по «Северному потоку-2»

26 сентября 2022 года произошли взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2». Западные СМИ писали, что подрыв координировал бывший командир одной из частей Сил специальных операций ВСУ полковник Роман Червинский. В феврале 2024-го Швеция и Дания прекратили расследование. Его пока продолжает Германия.