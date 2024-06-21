Министр обороны Белоусов пригрозил подчиненному уголовной ответственностью в Приморье

В Приморье планируется возведение новых объектов для военных 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в два этапа. С окончанием первого этапа к 1 декабря 2025 года в городке должны быть сданы эксплуатацию три казармы на 400 человек каждая и столовая на тысячу посадочных мест. Второй этап включает в себя строительство трех казарм, спортивного тренировочного комплекса, хранилища техники и других сооружений.