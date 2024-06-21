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Министр обороны Белоусов пригрозил подчиненному уголовной ответственностью в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня, ФедералПресс. Глава минобороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал ход строительства домов и объектов инфраструктуры для 155-й бригады морской пехоты ордена Жукова Тихоокеанского флота. Во время осмотра одного из объектов во Владивостоке министр пригрозил одному из подчиненных тюрьмой за задержку строительных работ.

Источник: РИА "Новости"

«Только попробуйте не сдать в сроки. Это будет ваша уголовная ответственность. Так, на всякий случай», — передает слова министра обороны России Андрея Белоусова «МК во Владивостоке».

Ультиматум Андрея Белоусова подчиненным из Приморья попал на видео, опубликованное в официальном телеграм-канале министерства обороны России.

В Приморье планируется возведение новых объектов для военных 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в два этапа. С окончанием первого этапа к 1 декабря 2025 года в городке должны быть сданы эксплуатацию три казармы на 400 человек каждая и столовая на тысячу посадочных мест. Второй этап включает в себя строительство трех казарм, спортивного тренировочного комплекса, хранилища техники и других сооружений.

Министр обороны подчеркнул необходимость точного соблюдения сроков строительства и поручил ужесточить контроль за выполнением работ. Также после инспекции строительства домов в районе Снеговой Пади во Владивостоке и объектов инфраструктуры военного городка министр обороны обязал ответственных лиц ежемесячно предоставлять ему отчеты о проделанной работе.

Ранее «ФедералПресс» поделился с читателями мнением эксперта о планах властей Приморья на строительство федеральной ярмарка в Снеговой Пади во Владивостоке.