Министр обороны Белоусов пригрозил подчиненному уголовной ответственностью в Приморье

«Только попробуйте не сдать в сроки. Это будет ваша уголовная ответственность. Так, на всякий случай», — передает слова министра обороны России Андрея Белоусова «МК во Владивостоке».
Ультиматум Андрея Белоусова подчиненным из Приморья попал на видео, опубликованное в официальном телеграм-канале министерства обороны России.
В Приморье планируется возведение новых объектов для военных 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в два этапа. С окончанием первого этапа к 1 декабря 2025 года в городке должны быть сданы эксплуатацию три казармы на 400 человек каждая и столовая на тысячу посадочных мест. Второй этап включает в себя строительство трех казарм, спортивного тренировочного комплекса, хранилища техники и других сооружений.
Министр обороны подчеркнул необходимость точного соблюдения сроков строительства и поручил ужесточить контроль за выполнением работ. Также после инспекции строительства домов в районе Снеговой Пади во Владивостоке и объектов инфраструктуры военного городка министр обороны обязал ответственных лиц ежемесячно предоставлять ему отчеты о проделанной работе.
Ранее «ФедералПресс» поделился с читателями мнением эксперта о планах властей Приморья на строительство федеральной ярмарка в Снеговой Пади во Владивостоке.