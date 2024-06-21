Yonhap: уровень военных поставок из Южной Кореи на Украину зависит от действий РФ

СЕУЛ, 21 июня. /ТАСС/. Характер и масштаб поставок оружия на Украину зависит от степени развития отношений РФ и КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника администрации южнокорейского президента.
«Существуют различные варианты относительно поставок оружия, и наша позиция в отношении последних тенденций в отношениях России и Северной Кореи будет зависеть от того, как в Москве подойдут к ситуации», — сказал собеседник агентства.
Ранее Yonhap со ссылкой на неназванного чиновника сообщало, что Республика Корея решила придерживаться «стратегической неопределенности» в вопросах поставок на Украину в качестве средства оказания давления, чтобы «не допустить передачу военных технологий» Пхеньяну.
В связи с этим агентство пишет, что на Украину могут быть поставлены боеприпасы калибра 155 мм и системы противовоздушной обороны.
19 июня Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает оказание военной помощи в случае оборонительной войны.
Начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Чан Хо Чжин заявил, что соглашение подрывает безопасность Республики Корея и что в Сеуле пересмотрят позицию по поставкам оружия на Украину. Президент РФ Владимир Путин сказал, что новое соглашение не представляет для Южной Кореи повода для беспокойства в сфере безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала отмечал, что против пункта о военной помощи в случае оборонительной войны могут выступать только потенциальные агрессоры.
Республика Корея ранее оказывала гуманитарную и финансовую помощь Киеву, поставляла военные предметы нелетального характера, но не оружие.