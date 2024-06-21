Yonhap: уровень военных поставок из Южной Кореи на Украину зависит от действий РФ

Начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Чан Хо Чжин заявил, что соглашение подрывает безопасность Республики Корея и что в Сеуле пересмотрят позицию по поставкам оружия на Украину. Президент РФ Владимир Путин сказал, что новое соглашение не представляет для Южной Кореи повода для беспокойства в сфере безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала отмечал, что против пункта о военной помощи в случае оборонительной войны могут выступать только потенциальные агрессоры.