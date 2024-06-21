В Белгородской области задержали новосибирца, который пытался вступить в ВСУ

Молодой житель Искитима Новосибирской области 1996 года рождения планировал незаконно пересечь государственную границу России для присоединения к террористической организации, действующей на территории Украины. Он был задержан сотрудниками пограничного управления на территории Белгородского района Белгородской области. Следствие продолжает работу по данному делу.