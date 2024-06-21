В Белгородской области задержали новосибирца, который пытался вступить в ВСУ

По данным пресс-службы УФСБ России по Белгородской области, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и участию в деятельности террористической организации.
Молодой житель Искитима Новосибирской области 1996 года рождения планировал незаконно пересечь государственную границу России для присоединения к террористической организации, действующей на территории Украины. Он был задержан сотрудниками пограничного управления на территории Белгородского района Белгородской области. Следствие продолжает работу по данному делу.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске осудили мужчину, который вступил в легион украинских боевиков.